Covid: Pd, 'lavorare per sicurezza scuola, non c'è tempo da perdere'

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – "A pochi giorni dalla riapertura delle scuole non c'è tempo da perdere: si lavori davvero per la sicurezza nelle aule scolastiche. Vogliamo che le scuole siano aperte e, soprattutto, che rimangano tali. Per questo ascoltiamo con attenzione gli appelli dei dirigenti scolastici e osserviamo con massima cura ciò che sta avvenendo in altri Paesi".

E' quanto dichiarano Manuela Ghizzoni, responsabile Scuola della segreteria Pd, Rosa Maria Di Giorgi e Roberto Rampi, capigruppo della IV Commissione Istruzione rispettivamente di Camera e Senato

"Pertanto ribadiamo che, per assicurare un rientro a scuola duraturo, sono necessarie queste misure, adeguatamente finanziate: incentivare potentemente la vaccinazione; garantire, con risorse e mezzi adeguati, la scuola abbia un tracciamento dedicato e rapido dei positivi; far arrivare già da lunedì le mascherine Ffp2 a tutti; aggiornare i protocolli di sicurezza e protezione".