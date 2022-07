Covid: Pechino impone vaccino obbligatorio per accedere ai luoghi pubblici

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Dall'11 luglio a Pechino sarà obbligatorio il vaccino contro il Covid-19 per i residenti per poter accedere ai luoghi pubblici. La capitale cinese è la prima città della Cina continentale a farlo allo scopo di contenere l'attuale sottovariante Omicron altamente infettiva.

Da lunedì prossimo, dunque, le persone dovranno mostrare la prova della vaccinazione per entrare in una vasta gamma di luoghi pubblici di Pechino, inclusi cinema, biblioteche, musei, palestre, stadi e centri di allenamento, ha dichiarato un funzionario sanitario della città in una conferenza stampa, aggiungendo che le persone "non adatte" alla vaccinazione saranno esentate dall'obbligo.