Covid: pediatra, 'obbligo vaccino e hub a scuola in agenda elettorale partiti'

Milano, 2 ago. (Adnkronos Salute) – "Un obbligo vaccinale per bambini e ragazzi under 18 esteso anche al vaccino anti-Covid dovrebbe essere uno dei temi centrali della campagna elettorale che sta entrando nel vivo in questi giorni". E' l'appello lanciato dal pediatra Italo Farnetani che chiede a tutti i partiti di inserire nell'agenda per gli under 18 il tema delle vaccinazioni.

"Io propongo – spiega all'Adnkronos Salute – di rendere obbligatorie almeno le più importanti come potenzialità salvavita e arma di prevenzione contro le forme gravi di malattia. E un altro punto da inserire nei programmi elettorali dovrebbe essere quello di poter effettuare le vaccinazioni per gli under 18 all'interno delle scuole".

Farnetani motiva le sue due richieste partendo dai dati delle vaccinazioni Covid fra i giovanissimi: "L'andamento ha dimostrato una disomogenea risposta sia nelle varie fasce di età sia nei vari periodi senza mai arrivare a una copertura vaccinale della popolazione pediatrica in grado di contrastare in modo efficace la diffusione" del virus.

"Esempio lampante è quello della fascia d'età 5-11 anni: 2 bambini su 3 non sono stati sottoposti alla vaccinazione. E' una fascia d'età in cui tutti i bambini, frequentando per molte ore al giorno le scuole, sono coinvolti in assembramenti e permanenza prolungata 'obbligatoria' in ambienti chiusi, cioè le aule", argomenta il professore ordinario di Pediatria dell'università Ludes-United Campus of Malta.

"Nello stesso tempo – aggiunge – si nota che la risposta alla quarta dose" di vaccino anti-Covid da parte delle categorie a cui è rivolta (over 60 e fragili di tutte le età) "è stata pericolosamente scarsissima anche nelle fasce di età che erano state rapide nel sottoporsi all'immunizzazione.

Questo dimostra che ci deve essere una regola istituzionale, cioè l'obbligatorietà delle vaccinazioni, in modo da permettere a tutta la popolazione poter esercitare il proprio diritto alla salute". (segue)