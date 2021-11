Covid, per Crisanti “ha spazzato via un milione e mezzo di anni di vita, guardiamo agli anni di aspettativa di vita che il virus ha tolto a molti"

Ecatombe Covid, per Andrea Crisanti il coronavirus “ha spazzato via un milione e mezzo di anni di vita”, lo ha spiegato il direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova a ‘Tagada’ su La7, facendo la conta impietosa e cruda dell’aspettativa di tutte le vite stroncate direttamente o indirettamente dal coronavirus.

Crisanti, il Covid e le vite che ha spazzato via: i conti terrificanti del virologo

Ha detto Crisanti nello studio di Tiziana Panella: “Il Covid ha spazzato via più di un milione e mezzo di anni di vita, se ragioniamo in questo modo ci rendiamo conto del disastro che ha provocato”. Secondo Crisanti quelli che vanno letti bene sono proprio i numeri: “3.800 è il numero dei morti per Covid che non avevano co-morbilità quindi non erano diabetici, non avevano ipertensione, non avevano tumori o altre situazioni di questo genere”.

Covid, per Crisanti “ha spazzato via milioni di anni di vita, guardiamo alle aspettative senza il virus”

Poi però il virologo ha obiettato: “Però noi non dobbiamo guardare a quel numero. Noi dobbiamo guardare agli anni di aspettativa di vita che il Covid ha tolto a persone che avevano 75 anni e magari l’ipertensione, e che sarebbero vissuti altri 5 o addirittura 10 anni”. E la spiegazione è evidente: “Oggi una persona di 65 anni col diabete e l’ipertensione o in sovrappeso ha un’aspettativa di vita anche di 15 anni, ma se si prende il Covid nel 60-70% dei casi il virus lo uccide”.

Ecatombe Covid, per Crisanti “In Italia e solo nell’ultimo anno ha spazzato via 230mila persone”

Poi la chiosa amara: “Per questo, dire che i morti per Covid sono solo le persone prive di altre patologie è veramente una manipolazione del dato. Se si vede l’eccesso di mortalità che c’è stata in Italia nell’ultimo anno, sono quasi 230mila le persone che sono venute a mancare”.