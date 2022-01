Covid, perché la Danimarca ha deciso di eliminare tutte le restrizioni Covid?

La Danimarca ha deciso di eliminare tutte le restrizioni Covid, definitivamente. Alla base la speranza che le vaccinazioni mantengano bassi i ricoveri

La Danimarca ha deciso di eliminare tutte le restrizioni Covid, definitivamente. Ma cosa c’è alla base di questa importante decisione che potrebbe rischiare di far aumentare casi, ricoveri e decessi?

Covid, perché la Danimarca ha deciso di eliminare tutte le restrizioni?

La prima ministra danese, Mette Frederiksen, nella giornata di mercoledì 26 gennaio, ha annunciato che dal 1° febbraio verranno eliminate tutte le restrizioni in vigore per contrastare il Covid. La Danimarca diventerà il primo paese dell’Unione Europea a farlo, dopo la diffusione della variante Omicron. La decisione dovrà essere approvata dal Parlamento, dove il governo ha una forte maggioranza. Una decisione presa in un momento in cui nel Paese sono stati rilevati i contagi più elevati dall’inizio della pandemia.

Il governo si è basato sulla campagna vaccinale, nell’auspicio che nei prossimi mesi il Covid diventerà una malattia endemica e che le ospedalizzazioni resteranno basse.

Covid, la situazione in Danimarca

Nell’ultima settimana si sono registrati 4431 contagi ogni 100mila abitanti, ma in ospedale sono state ricoverate in tutto solo 938 persone, 16 ogni 100mila abitanti, di cui 40 in terapia intensiva. In Italia, invece, nella giornata di mercoledì le persone ricoverate erano 21.666, 36 ogni 100mila abitanti, di cui 1.665 in terapia intensiva.

La decisione del governo Danese è inaspettata e molto diversa rispetto agli altri Paesi Europei, nonostante le percentuali di vaccinazione siano simili. Altri due Paesi europei, Irlanda e Paesi Bassi, hanno rimosso gran parte delle restrizioni, ma non tutte. Anche l’Inghilterra ha eliminato quasi tutte le restrizioni, mantenendo solo l’obbligo di mascherina nella metropolitana di Londra.

Covid, Frederiksen: “Possiamo dare il benvenuto alla vita come la conoscevamo prima del Coronavirus”

La Danimarca aveva già allentato qualche restrizione introdotta a dicembre, permettendo la riapertura di cinema e discoteche, ma aveva mantenuto un limite orario all’apertura dei ristoranti, l’obbligo di Green pass e l’obbligo di mascherine nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto. Dal 1° febbraio, però, tutto tornerà finalmente alla normalità. “Stasera possiamo cominciare a rilassarci e a ritrovare il sorriso. Possiamo dire addio alle restrizioni e dare il benvenuto alla vita come la conoscevamo prima del coronavirus” ha detto Frederiksen durante la conferenza stampa.