Covid: Picierno (Pd), 'obbligo vaccinale scelta indispensabile'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – "Applicare l'obbligo vaccinale rappresenta una scelta indispensabile per completare con efficacia il contrasto al Covid. Sinora l'approccio italiano ha prodotti risultati ottimi, probabilmente i migliori a livello europeo". Così l'europarlamentare del Partito Democratico, Pina Picierno.

"Un gradualismo basato sull'applicazione, di volta in volta, di strumenti nuovi in modo da incrementare progressivamente la protezione sanitaria e arginare così la diffusione del virus e soprattutto della variante Omicron, particolarmente contagiosa.

Il coraggio degli scorsi mesi si è rivelato vincente e anche chi ci denigrava ha poi adottato il nostro modello".

"Oggi il green pass è una sorta di bussola in tutta Europa. Ora puntare sull'obbligo vaccinale costituisce un atto di civiltà, a tutela dei più fragili e delle attività economiche, per evitare di ipotizzare nuove chiusure. Esistono già diverse vaccinazioni obbligatorie quindi – a maggior ragione in una fase di emergenza pandemica – bisogna attuare l'obbligo e non prestare il fianco alle polemiche pretestuose dei no vax e di teorici improvvisati".