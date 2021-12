Covid, Piemonte verso la zona gialla: prevista un’ordinanza per venerdì 24 dicembre

Dalla Vigilia di Natale il Piemonte potrebbe essere in zona gialla: lo ha spiegato il governatore Cirio, che è al lavoro su una nuova ordinanza.

Alla luce dell’incremento della curva epidemiologica, con un brusco aumento dei contagi giornalieri, il governatore del Piemonte pensa a nuove misure per la sua Regione. “Sto lavorando a un’ordinanza che anticipi a venerdì l’entrata in zona gialla del Piemonte”, ha dichiarato.

Al termine dell’inaugurazione all’ospedale Mauriziano di Torino della nuova Tac della Radiologica del Pronto Soccorso e del vaccino-day pediatrico, Alberto Cirio ha dichiarato: “Sto lavorando a un’ordinanza che anticipi a venerdì l’entrata in zona gialla del Piemonte, di fatto già destinato a questa disposizione da lunedì 27 dicembre 2021”.

Per il governatore del Piemonte si tratta di “un modo per cercare di mettere più in sicurezza e al riparo questo weekend di feste natalizie“.

Poi ha fatto sapere: “Ne discuterò incontrando in Regione il sindaco del capoluogo, i prefetti, i presidenti di provincia e il Miur”.

Covid, il Piemonte si avvia alla zona gialla: brusco aumento dei contagi nella Regione

Il tasso di positività è in rialzo in tutta Italia e lo dimostrano anche i dati registrati in Piemonte. Nella Regione, infatti, in 24 ore si sono registrati 3.218 nuovi casi: non accadeva dal 27 novembre 2020, quando i positivi erano 3.149.

9 le vittime, di cui 6 non vaccinate. I guariti sono 1.337. Le persone in isolamento domiciliare sono 27.207, gli attualmente positivi sono 28.101

In rialzo anche i ricoveri ospedalieri. Sono 830 nei reparti ordinari (+68). Stabili, invece, in terapia intensiva, dove i ricoverati sono 64 (+2).