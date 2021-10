Milano, 10 ott. (Adnkronos) – "Le tante belle piazze di questa mattina dimostrano una grande e necessaria solidarietà verso la Cgil. È però arrivato il momento di prendere iniziative chiare e forti contro i 'fascisti del nuovo millennio' come sono gli squadristi di Forza Nuova e Casapound.

Il fascismo non è un'opinione ma un crimine e tutti i democratici devono essere uniti per combatterlo in tutte sue forme". Lo scrive, sul suo profilo Facebook, l'europarlamentare Giuliano Pisapia.