Covid: Pivetti, 'lavorato con correttezza, coscienza a posto' su mascherine

Milano, 22 mar. (Adnkronos) - "Ho assolutamente la coscienza a posto, so perfettamente la correttezza con la quale ho lavorato, il sacrificio con cui ho lavorato io e tutti i miei collaboratori e con la quali hanno lavorato tanti altri italiani, con spirito di sacrificio e mi permetto di dire c...

Milano, 22 mar. (Adnkronos) – "Ho assolutamente la coscienza a posto, so perfettamente la correttezza con la quale ho lavorato, il sacrificio con cui ho lavorato io e tutti i miei collaboratori e con la quali hanno lavorato tanti altri italiani, con spirito di sacrificio e mi permetto di dire con il rischio personale perché per lavorare ci si esponeva al contagio". A parlare è Irene Pivetti, ex presidente della Camera, al termine dell'udienza – durata una manciata di minuti – davanti al tribunale del Riesame di Milano per discutere l'appello avanzato dalla procura di Busto Arsizio (Varese) contro il rigetto da parte del gip degli arresti domiciliari a carico dell'ex terza carica dello Stato.

I domiciliari erano stati chiesti dal pm Ciro Vittorio Caramore nell'inchiesta in cui l'ex parlamentare è accusata di frode nell'esercizio del commercio e frode in pubbliche forniture. Per l'accusa, attraverso la Only Italia durante la prima ondata di Covid, avrebbe importato dalla Cina 15 milioni di mascherine ritenute non conformi e destinate alla Protezione civile per 30 milioni di euro. I giudici si sono riservati sulla decisione. "E' inutile dirlo si lavorava in condizioni emergenziali estreme. Dal punto di vista amministrativo ho altrettanto la coscienza a posto come le mie carte perfettamente dimostrano. Si è voluto fare tantissimo clamore perché faceva notizia, con cattivo gusto, ma adesso è venuto il momento di fare grande chiarezza" aggiunge assistita dal suo legale Filippo Cocco.

"Ho letto le pagine dell'istruttoria e sono assolutamente interessata a discutere ogni riga di quello che è stato scritto. Nel settembre del 2021 io chiesi di essere interrogata dal pm e mi è stato risposto che non era interessato a sentirmi, sono a disposizione, lo sono sempre stata e mi auguro che prima o poi ci sarà l’opportunità non soltanto a parole, ma proprio con le carte che ho di dimostrare la correttezza del mio operato" conclude Irene Pivetti.