Covid: Ponzini (Priorità alla Scuola), ‘alzare soglie per dad e abbreviare quarantene’** (2)

(Adnkronos) – “Chiediamo poi – aggiunge Ponzini – un corridoio di tracciamento privilegiato, veloce, gratuito e di prossimità, fatto nei quartieri, vicino alle scuole. Anche con test salivari molecolari adatti all’infanzia. E soprattutto chiediamo delle regole chiare e comprensibili per tutte le famiglie e non interpretabili, di modo che Regione e Regione, istituto e istituto, non possano applicarle in modo diverso”.

Il movimento di insegnanti e genitori nato durante la pandemia per promuovere il ritorno fra i banchi sollecita anche la “fornitura gratuita di mascherine Ffp2 per studenti, docenti e personale Ata e l’installazione di adeguati sistemi di ventilazione, che nelle scuole non ci sono. Servono delle indicazioni e servono dei contributi maggiori, perché questa è una forma importantissima di prevenzione”.

E all’indomani della chiusura delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, lo sguardo è già rivolto a settembre: “È da un anno e mezzo che diciamo ‘mai più classi pollaio’ e auspichiamo che nelle nuove iscrizioni se ne tenga conto, dato che la pandemia ha evidenziato la difficoltà di poter andare a scuola in sicurezza quando le aule sono sovraffollate”.