Covid: Ponzini (Priorità alla Scuola), ‘alzare soglie per dad e abbreviare quarantene’**

Milano 1 feb. (Adnkronos) – “Le scuole sono aperte, ma di fatto la didattica non è in presenza. Questo è sotto gli occhi di tutti e il governo non può non averlo visto”. Così all’Adnkronos Chiara Ponzini, del movimento “Priorità alla Scuola”, in attesa che il governo stabilisca le nuove regole per limitare il contagio tra i banchi.

“È ormai da settimana scorsa che si aspetta un cambio dei protocolli, che effettivamente creano immense difficoltà nei genitori, soprattutto in quelli di bambini e bambine dell’infanzia e della scuola primaria”, sottolinea Ponzini, che chiede di “alzare le soglie del numero di positivi per l’attivazione della dad e abbreviare le quarantene nelle scuole di ogni ordine e grado e al contempo di non dividere il gruppo classe, con la differenziazione tra vaccinati e non vaccinati”.

Proprio per incentivare le immunizzazioni tra i più piccoli, Priorità alla Scuola propone di introdurre “una campagna vaccinale pediatrica fatta bene, non divisiva e che sia di prossimità, nei quartieri e nelle scuole. Ci sono molti genitori che non vaccinano i bambini per timori che probabilmente sarebbero fugati con un semplice colloquio con i pediatri”.