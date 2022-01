Covid: positivo viola quarantena, denunciato 69enne a Perugia

Perugia, 30 gen. (Adnkronos) – Un 69enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Perugia per aver violato la quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19. L'uomo, sentito dagli agenti, dopo aver confermato la sua positività al virus, ha dichiarato che, pur consapevole di violare le misure di contenimento del contagio, aveva deciso di uscire comunque dall’isolamento per portare del cibo ai suoi gatti in un’altra abitazione.

I poliziotti a quel punto, dopo aver spiegato al signore la pericolosità del suo comportamento per la salute pubblica, hanno suggerito di chiedere aiuto a un conoscente o ad un centro specializzato nella cura degli animali. Dopo le formalità di rito, gli agenti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria l’uomo per il reato di epidemia.