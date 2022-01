Il virologo Fabrizio Pregliasco non esclude il possibile arrivo di una nuova variante Covid dopo l'estate, come successo lo scorso anno con Omicron.

Il virologo Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, non esclude il possibile arrivo di una nuova variante Covid dopo l’estate, come successo lo scorso anno con Omicron.

Non è si tratta di un’idea estemporanea, ma è un pensiero diffuso nella comunità scientifica. Anche il collega Guido Silvestri, professore della Emory University, insiste sulla necessità di continuare con i vaccini, senza adagiarsi in estate quando i contagi calano.

«È possibile. Dobbiamo immaginarlo come scenario, perché questo virus in poco tempo ci ha già dato alcune varianti spiacevoli come la Delta e la Omicron. E potrebbe darcene anche un’altra».