Covid, Pregliasco: “È necessario vaccinare gli under 12. Sì a obbligo vaccinale per gli over 50”

Il virologo Pregliasco è favorevole alla vaccinazione anti-Covid per gli under 12 e non disprezza l’ipotesi del vaccino obbligatorio per gli over 50.

Il virologo del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico della Regione Lombardia, Fabrizio Pregliasco, si è espresso a sostegno della vaccinazione dei bambini under 12.

Covid, Pregliasco: “È necessario vaccinare gli under 12”

Nel corso di un’intervista rilasciata ad Adnkronos Salute, il virologo Fabrizio Pregliasco ha dichiarato il proprio favorenei confronti della somministrazione del vaccino sviluppato contro il coronavirus ai bambini under 12.

A questo proposito, l’esperto ha spiegato: “È necessario vaccinare gli under 12 perché la variante Delta è molto più contagiosa e quindi è un virus quasi diverso nella sua capacità diffusiva e i giovanissimi sono gli apripista nella continuità di presenza di altre infezioni.

Bisogna superare questi dubbi dei genitori che spesso la comunicazione alimenta”.

Covid, Pregliasco: il problema della Mis-C

Esternando una simile opinione, il membro del Comitato tecnico scientifico della Regione Lombardia ha mostrato di essere in disaccordo con tutti i colleghi virologhi per i quali l’inoculazione del siero anti-Covid a questa specifica fascia d’età rappresenti un caso in cui il “rischio supera il beneficio”.

Il medico, infatti, ha affermato: “L’1% dei bambini – ricorda il virologo – ha degli effetti rispetto al virus e quindi sta male.

Ventotto sono morti, e non sono pochi. Poi – aggiunge – c’è il problema della Mis-C, la sindrome infiammatoria multisistemica spesso scatenata dal Covid nei più piccoli e il dubbio sugli effetti del Long Covid anche per loro – e ha aggiunto –. È davvero un elemento che va considerato dal punto di vista di un loro rischio. E in più c’è il fatto che ovviamente facilitano la diffusione del virus nella comunità. Magari in un prossimo futuro, in campagne di vaccinazioni di richiamo, non dovranno essere richiamati.

Ma questo dipenderà dall’andamento epidemiologico futuro. In questa fase, dobbiamo considerare l’immunità di comunità come elemento fondamentale”.

Covid, Pregliasco: “Sì a obbligo vaccinale per gli over 50”

Il virologo Fabrizio Pregliasco, poi, si è concentrato sul fenomeno degli over 50 non vaccinati, asserendo: “Non è male l’idea di Giovanni Toti di mettere l’obbligo vaccinale per gli over 50”.

In merito alla proposta del governatore della Liguria, inoltre, l’esperto ha precisato: “È un elemento di discussione importante perché davvero è quella la fascia di età in cui le persone stanno più male e dove costano alle istituzioni. Quindi, l’istituzione ha questa opportunità e necessità di difendersi dal punto di vista della possibilità di non far saturare le strutture”.

Esaminando il traguardo recentemente raggiunto con la somministrazione di 73 milioni di dosi di vaccino anti-Covid in Italia, corrispondente a una copertura della popolazione in prima dose pari al 70%, il medico ha commentato: “Il 70% di vaccinati direi che è un buon inizio – e ha concluso –. Siamo arrivati a un buon completamento di quella parte della campagna vaccinale con gli Hub e l’ampia disponibilità di vaccini per tutti coloro che volevano immunizzarsi. Da oggi, possiamo dire che deve cominciare sul serio quel lavoro di ‘porta a porta’ che dobbiamo attuare per raggiungere via via maggiori risultati, perché l’obiettivo sono sicuramente i giovani e poi i cinquantenni che mancano all’appello e che non sarà facile convincere”.