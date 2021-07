Covid, Pregliasco: “La campagna vaccinale 2.0 è la scommessa per il futuro”

"La campagna vaccinale 2.0 è la prossima scommessa del futuro", così il virologo Fabrizio Pregliasco sulle prossime mosse dell'Italia.

La campagna vaccinale 2.0 potrebbe essere la scommessa del futuro. Questa la previsione del virologo e docente dell’Università statale di Milano Fabrizio Pregliasco che in una recente intervista rilasciata ad Adnkronos salute ha fatto un bilancio di quello che potremo aspettarci già nei prossimi mesi e come si evolverà nel prossimo futuro la campagna vaccinale.

In particolare ha messo in evidenza come gli hub vaccinali abbiano fatto il loro tempo e quale dovrà essere il prossimo passo. Non ultimo ha analizzato le criticità legate alle vaccinazioni dei giovanissimi. “Io sono un po’ spaventato”, ha dichiarato a tal proposito l’esperto.

Covid Pregliasco campagna vaccinale, “Gli hub hanno fatto il loro tempo”

“Gli hub hanno fatto il loro tempo e sono serviti per dare questa spinta importante iniziale, però davvero ora bisognerebbe riuscire a coinvolgere il territorio”, queste le parole del noto virologo Fabrizio Pregliasco che ad Adnkronos ha fatto il punto della situazione su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi.

In particolare ha parlato di come il ruolo degli hub, che si è rivelato finora cruciale dovrà nel futuro cambiare: “Noi con gli hub siamo riusciti il più velocemente possibile a soddisfare chi voleva vaccinarsi. Ora invece c’è la necessità di una campagna vaccinale 2.0 personalizzata e di prossimità, questa è la scommessa del futuro”.

Covid Pregliasco campagna vaccinale, “Credo che le cose si stiano muovendo”

Il virologo ha inoltre evidenziato come si stia prestando in generale una maggiore attenzione nella gestione della pandemia: “Io credo che le cose si stanno muovendo.

Mi pare che ci sia una buona attenzione e credo che nel breve avremo una maggiore capacità di gestire la cosa […] noi virologi, e mi va bene, siamo il parafulmine e lo sfogatoio di tutti i sofferenti”.

Sulle riaperturre nel Regno Unito nonostante l’impennata di contagi ha invece aggiunto: “È una scelta politica […] un problema sempre di equilibrio su aspetti che possono essere pesanti rispetto a un lockdown che fa soffrire”.

Covid Pregliasco campagna vaccinale, “Autunno tranquillo con zone rosse limitate”

Infine ha parlato di cosa potremo aspettarci dal prossimo autunno che secondo l’esperto dovrebbe essere: “Tranquillo, magari con zone rosse limitate […] dovrebbero esserci le necessarie attenzioni, mirate il più possibile. Il Covid quello che ci ha insegnato a fare è a essere molto attenti e gestire le cose nel più breve tempo possibile”.