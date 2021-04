Covid: Pregliasco, 'obiettivo principale riaprire scuole'**

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – "L'obiettivo principale resta la riapertura delle scuole e con un po' di attenzione io credo si possa chiudere l’anno scolastico con tutti gli studenti in presenza, anche se occorre attenzione perché il virus può ancora circolare".

Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano a SkyTg24.

"Poi si dovranno riaprire gli altri settori più colpiti, la ristorazione e il turismo. E' necessario però – ha sottolineato – ripartire step by step, senza esagerare, non dobbiamo fare come l'anno scorso".