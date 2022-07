Covid, Pregliasco: “Se ci sarà un altro disastro, ci sarà un altro lockdown”

Fabrizio Pregliasco ha rilasciato una nuova intervista in cui parla del rischio di un nuovo lockdown: la crescita dei contagi preoccupa l'esperto

In Italia e più in generale in giro per l’Europa si registra una grande impennata di contagi da Covid-19. Gli esperti sono preoccupati per la nuova piega che sta prendendo la pandemia con le varianti e le sottovarianti Covid.

Fabrizio Pregliasco sul Covid: l’intervista

Il professor Fabrizio Pregliasco è stato intervistato da ‘Fanpage.it’ e ha parlato della nuova crescita dei contagi Covid. Secondo Pregliasco, in questo momento siamo in una fase particolare della pandemia: “Siamo in una fase di transizione. Ci sono due fattori da considerare: le aperture sprint, che ci siamo guadagnati, e Omicron 5 che hanno rilanciato quello che sapevamo sarebbe successo. Siamo in una fase di transizione verso una fase di endemia ma ci saranno ancora onde, fino a quando si placherà, a meno che non arriverà una variante ancora più cattiva.” L’unico modo per contrastare il Covid resta sempre lo stesso, il vaccino: “A settembre ci sarà un vaccino aggiornato ma ora ci vuole questo.

Con la vaccinazione si tamponano i danni che può provocare.”

Il rischio di un nuovo lockdown

Ciò che preoccupa di più gli italiani è tornare ad una situazione simile a quella vissuta nei primi mesi del 2020, quando ci fu il famoso lockdown. Dell’ipotesi di un nuovo lockdown ha parlato ancora Pregliasco: “Dobbiamo far circolare il virus ma non farlo correre, altrimenti ci ritroveremo come sotto la guida della UK di Boris Johnson o come India e Brasile.

Il lockdown deve essere una pianificazione più certa. Bisogna dire ai cittadini che se ci sarà un disastro, ci sarà un altro lockdown. O quantomeno altri interventi restrittivi.”