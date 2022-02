Covid, Pregliasco sostiene che non sarebbe male tenere il Green Pass ancora per qualche tempo

Il virologo e docente della Statale di Milano Pregliasco ha affermato che il Green Pass dovrebbe essere mantenuto ancora un po'.

La certificazione verde dovrebbe rimanere in vigore ancora per qualche tempo. Lo sostiene il virologo e docente della Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. Sentito da Adnkronos Salute, l’esperto ha fatto il punto su questo strumento che è diventato ormai parte del vivere quotidiano di ciascuno di noi.

“Non sarebbe male tenere il Green pass ancora un po’”, ha affermato.

Covid, Cosa ha detto Pregliasco sul Green Pass

Sulla possibilità quindi di proseguire con il Green Pass ancora per diverso tempo, Pregliasco è stato molto chiaro al riguardo:

“È chiaro che è una scelta politica, ma dal punto di vista del razionale scientifico il motivo è quello di voler garantire una massima protezione con tre dosi alla gran parte della popolazione come elemento di garanzia nel futuro della residua capacità di protezione, alla luce di un presumibile passaggio della strategia vaccinale a una strategia come quella dell’influenza”.

Bassetti chiede l’allentamento sul Green Pass

Non è invece dello stesso avviso l’infettivologo Matteo Bassetti che, sempre all’agenzia di Stampa Adnkronos Salute si è espresso in modo critico circa la possibilità di proseguire con la certificazione oltre la fine dello stato di emergenza: “Se il Green pass è stato messo per far vaccinare la gente, e io l’ho sempre sostenuto per questo, allora dovrebbe esaurire il suo compito, se invece il Green pass è stato messo per altro allora devono spiegare ai cittadini la ragione per cui l’hanno messo.

Io da medico, oltre il 31 marzo non lo sostengo”.