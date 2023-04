Covid, Pregliasco sulla variante Arturo: "Contagia i bambini"

Fabrizio Pregliasco mette in guardia i genitori sulla diffusione della nuova variante del Covid, già rinominata Arturo. L’infettivologo, però, rassicura sulla sua scarsa pericolosità.

Presgliasco sulla variante Arturo del Covid: “Contagia soprattutto i bambini”

Fabrizio Pregliasco ha rilasciato un’interessante intervista a ‘Fanpage.it’ in cui si è soffermato sulla diffusione della variante Covid XBB.1.16, ribattezzata Arturo: “Questa variante è presente anche in Italia e può darsi che provocherà come in India un rialzo dei contagi, ma niente paura: abbiamo raggiunto una buona immunità ibrida per cui al momento possiamo stare tranquilli.”

Le origini di ‘Arturo’

Il professore Pregliasco spiega che alcuni soggetti possono essere più a rischio di contagio: “Questa nuova variante Omicron XBB.1.16 pare abbia una maggiore capacità di contagio e in più sta colpendo soprattutto i bambini con una manifestazione clinica un po’ atipica rispetto al passato, e cioè con arrossamento a livello oculare. Questo ci ricorda ancora una volta che abbiamo a che fare con un virus che continua a evidenziare questa grande capacità di modificarsi. Per ora, per fortuna non sembra essere più cattiva e diffusiva perché appare comunque appartenere alla grande famiglia di Omicron.”