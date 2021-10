Covid, primo caso positivo a Tonga: il premier valuta un possibile lockdown

Covid, primo caso positivo a Tonga: il primo ministro isolano Pohiva Tuionetoa ha avvertito la popolazione di prepararsi alle misure di contenimento

Il Covid “colonizza” nuove parti remote del pianeta, si registra infatti il primo caso positivo a Tonga e il premier valuta un possibile lockdown. L’arcipelago era covid free ma un volo proveniente dalla Nuova Zelanda ha cambiato le cose. Questo almeno dicono le agenzia internazionali che in queste ore stanno rilanciando la notiza dall’altro emisfero della terra.

Covid, primo caso a Tonga: positivo un passeggero atterrato dalla Nuova Zelanda

Il dato è che l’arcipelago di di Tonga si prepara ad un possibile lockdown dopo aver registrato il suo primo caso di Covid. Pare che ad essere risultata positiva al tampone per individuare il coronavirus sia stata una persona arrivata, con altri 215 passeggeri, per mezzo di un volo dalla Nuova Zelanda poi atterrato sull’isola principale che prende convenzionalmente il nome dell’arcipelago.

Arriva il primo caso di Covid a Tonga: il premier non esclude misure drastiche ed urgenti

E per questo motivo di massima urgenza sanitaria, massima e per certi versi inattesa, il primo ministro Pohiva Tuionetoa ha avvertito la popolazione di prepararsi alla possibilità di un blocco. Questo ovviamente se emergeranno altri casi e se lo screening messo in atto sugli altri passeggeri del volo dalla Nuova Zelanda desse risultati positivi plurimi. I media internazionali dicono che dopo la diffusione della notizia i tongani si sono riversati nei centri di vaccinazione.

Primo caso di Covid a Tonga: solo 103mila abitanti e rischio alto di diffusione del virus

Il regno polinesiano nel Sud del Pacifico di Tonga è costituito da più di 170 isole del Sud Pacifico, la maggior parte delle quali disabitate. Tonga è organizzato sotto forma di monarchia costituzionale, con un premier che prende le decisioni politiche. L’arcipelago di Tonga ha una superficie di circa 750 chilometri quadrati e conta circa 103.000 abitanti, che vivono solo su 53 isole. Appare evidente perciò come la presenza di un solo contagio abbia indotto il premier a prendere in considerazione un legiferato urgente sul lockdown.