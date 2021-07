Covid: Prodi, 'no vax problema serio ma non solo italiano'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Non erano solo in tutta Italia sono in tutto il mondo. E' una piccola frangia, la frangia lunatica, come la chiamavano gli anglosassoni. C'e' dappertutto, in Italia ce n'è un po' meno che in Francia o negli Stati Uniti.

C'é sempre qualcuno che denigra la scienza e il progresso. Il guaio e' che questi danneggiano anche gli altri. E' veramente un problema serio ma non e' un problema italiano ma della societa' moderna che e' fatta cosi'". Lo ha detto, a margine della festa nazionale di Articolo Uno a Borgo Panigale di Bologna, l'ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea, Romano Prodi.

""Il Green Pass serve per la salute di tutti e noi dobbiamo avere la coscienza che se non lo usiamo danneggiamo gli altri.

La libertà non è solo un fatto individuale ma è anche un fatto collettivo", aggiunge poi.