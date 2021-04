Covid: Provenzano, 'vili intimidazioni non fermeranno instancabile lavoro Speranza'

Roma, 2 apr (Adnkronos) – "Solidarietà a Roberto Speranza per le minacce ricevute. C’è un’insopportabile personalizzazione del lavoro instancabile che sta svolgendo nella lotta alla pandemia. Per fortuna queste vili intimidazioni non lo fermeranno. Un abbraccio a Roberto e alla sua meravigliosa famiglia".

Lo scrive su Twitter il vice segretario del Pd Giuseppe Provenzano.