Covid: psichiatri, 'mascherina è coperta di Linus, il 10 non tutti diranno stop'

Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) – Dal 10 febbraio decade l'obbligo di mascherina all'aperto ma non tutti, prevede la Società italiana di psichiatria (Sip), smetteranno di indossarla. "Soprattutto chi soffre d’ansia non la toglierà – spiegano i co-presidenti Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda – trasformandola in una rassicurante e protettiva 'coperta di Linus' che segna il confine tra noi e il resto del mondo".

"E se smettere di usare la mascherina all’aperto non sarà facile per tutti, ancora più complesso – spiegano gli esperti – sarà tornare ad avvicinarci agli altri, ad abbracciarsi e ad avere contatti fisici. Saremo molto diffidenti nel riavvicinarci agli estranei, e difficilmente daremo la mano quando non ci si conosce. Baci e abbracci torneranno ma – avvertono Di Giannantonio e Zanalda – saranno selettivi: se in passato al cadere dei divieti non percepivamo limiti, allargando questi gesti d’affetto anche oltre i nostri contatti stretti, ora questo atteggiamento guardingo nei confronti degli estranei potrebbe accompagnare molte persone nel tempo, come un imprinting.

Anche perché – sottolineano i vertici Sip – il continuo cambiamento di regole crea insicurezza, perché rende le persone più instabili dal punto di vista dell’umore e dell’emotività e, quindi, aumenta l’ansia".