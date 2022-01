Il Sistema sanitario nazionale ha stimato il costo di ricovero e le spese per la cura di un no vax che ha contratto il Covid in stato grave.

Il Sistema sanitario nazionale ha stimato il costo di ricovero e le spese per la cura di un no vax che ha contratto il Covid in stato grave.

Covid, il costo di un no vax in rianimazione

I farmaci utilizzati contro il Covid-19 iniziano a scarseggiare, con oltre la metà dei preparati che finisce nella cura ai non vaccinati.

Ma quanto costa le cure per un No vax? Il ricovero in rianimazione di un non immunizzato arriva a costare fino a 4.000 euro al giorno. E la distinzione non è casuale, visto che per i vaccinati che finiscono in ospedale, il decorso della malattia è più breve e benigno, e quindi meno costoso.

Covid, il costo di ricovero di un no vax: le parole di Livigni

A spiegare nel dettaglio i costi di mantenimento di un non vaccinato accorre il dottor Sergio Livigni, coordinatore dell’area sanitaria ospedaliera del Dirmei e direttore del dipartimento Dea Asl Città di Torino: la media è di 4.000 euro al giorno, ma «Se si tratta di intubarlo, o di ricorrere alla Ecmo, la circolazione extracorporea, i costi lievitano in misura sensibile».

Dei 142 ricoverati nelle terapie intensive piemontesi, oltre il 70% – più di 100 persone – è senza vaccino. Il loro costo, quindi, si aggira intorno ai 450mila euro al giorno. Per la sola regione Piemonte.

Covid, il costo di ricovero di un no vax: lo studio di Altems

Qualche mese fa Altems – Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari – dell’Università Cattolica di Milano aveva calcolato il costo dei ricoveri dei non vaccinati ricoverati per il Sistema sanitario nazionale.

I dati emersi furono sconcertanti: il prezzo giornaliero di un ricovero in area medica si stimava di 709 euro, quello in terapia intensiva invece per 1.680 euro.