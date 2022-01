Covid, quali sono le regioni a rischio zona arancione secondo gli ultimi dati dell’Agenas

Gli ultimi dati Agenas certificano un aumento dei ricoveri in diverse regioni che corrono dunque il rischio di passare in zona arancione: quali sono?

Dato l’aumento di contagi e ricoveri in tutta Italia, alcune regioni corrono il rischio di finire in zona arancione già dalla prossima settimana. Una fascia che scatta quando l’incidenza settimanale supera i 150 casi positivi ogni 100 mila abitanti e i tassi di occupazione di terapie intensive e aree mediche superano rispettivamente le soglie del 20% e del 30%.

Regioni a rischio zona arancione

Il territorio che rischia maggiormente è quello della Liguria. Secondo i dati diffusi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) aggiornati a lunedì 3 gennaio, le rianimazioni occupate hanno già oltrepassato l’asticella (21%) e i reparti di degenza ordinaria l’hanno appena raggiunta (30%). Sembra dunque certo il passaggio di zona da lunedì 10 gennaio.

Vi è poi la Provincia Autonoma di Trento, dove i pazienti Covid occupano il 24% delle terapie intensive e il 22% dell’area medica.

Se dunque il primo parametro è già stato superato, c’è ancora un buon margine per il secondo. Situazione simile nelle Marche, dove le percentuali ammontano rispettivamente a 21%e 23%. Il governatore Acquaroli ha già affermato che “di questo passo, purtroppo, vedo inevitabile anche per la nostra Regione il rischio della zona arancione“.

Salgono i ricoveri anche in Calabria, dove alcuni comuni sono già finiti in zona arancione ma non si eslcude il passaggio per l’intera regione.

I ricoveri in degenza ordinaria sono infatti saliti al 31%, sopra la soglia, mentre quelli nelle rianimazioni sono stabili al 15%.

Anche in Valle d’Aosta le ospedalizzazioni in area non critica hanno superato il 30% di 15 punti percentuali, ma quelle in terapia intensiva sono ferme al 9%, cosa che fa sperare alla regione di rimanere gialla ancora per un’altra settimana.