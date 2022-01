Mascherine, feste e discoteche: quali sono le regole anti contagio in scadenza lunedì 31 gennaio e quali potrebbero essere prorogate.

Lunedì 31 gennaio scadono diverse norme anti Covid varate dal governo nelle precedenti settimane: oltre all’obbligo di utilizzare le mascherine anche all’aperto, di cui è probabille la proroga, in scadenza vi sono anche alcune misure anti assembramento.

Norme in scadenza lunedì

Si tratta in particolare della chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali affini ma anche del divieto di organizzazione di feste e cncerti in piazza. Tutte regole stabilite dall’eseutivo alla fine dell’anno scorso e fino al 31 gennaio per scongiurare i raduni durante le festività di Natale e Capodanno. Come per le mascherine, è però plausibile che il governo opti per prorogare anche questi divieti ancora per un paio di mesi, ovvero fino alla fine dello stato d’emergenza.

I contagi hanno infatti appena iniziato a scendere e i politici potrebbero decidere, nel Consiglio dei Ministri previsto per le 16 di oggi, di non allentare subito queste restrizioni per poi farlo una volta che la curva sarà scesa considerevolmente. Secondo indiscrezioni, le discoteche dovrebbero infatti restare ancora chiuse.

Verso nuove regole su scuola e quarantena

Nella riunione si discuterà anche sul prossimo decreto contenente le nuove regole per scuola e quarantene.

Tra queste il possibile alineamento delle regole tra elementari e superiori (oggi le classi delle scuole primarie rimangono in dad dopo un solo caso positivo) grazie all’andamento sempre più in crescita della campagna vaccinale tra i più piccoli.