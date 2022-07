Covid, quando finirà l’ondata estiva di contagi: “Picco tra due settimane”

Quando finirà l'ondata estiva dei contagi Covid? Secondo il fisico Sestili, a breve sarà raggiunto il picco e inizierà la discesa.

Il fisico Giorgio Sestili ha spiegato quando potrebbe finire l’ondata estiva di contagi che da settimane sta interessando il nostro paese causando anche un aumento dei ricoveri ospedalieri. Ha inoltre manifestato l’esigenza di non abbassare la guardia e continuare ad indossare la mascherina nei luoghi chiusi.

Sestili: “Quando finirà l’ondata estiva”

Intervistato dall’Adnkronos Salute, l’esperto ha evidenziato che la nuova ondata è partita a fine maggio con una forte accelerazione, come dimostrato dall’indice RT che in un mese è passato da 0,78 a 1.30. Secondo lui tra 15 giorni ci sarà il picco, dopo il quale i casi inizieranno gradualmente a scendere così come accaduto in Portogallo che ha vissuto la nostra situazione con un mese di anticipo.

“La loro ondata sicuramente spinta dalle variante Omicron Ba.4 e Ba.5 è partita il 25 aprile, ha raggiunto il picco dopo 30-40 giorni e ora è scesa molto velocemente“, ha sottolineato.

Sestili: “Tenere la mascherina al chiuso”

Sestili ha poi aggiunto che le varianti Omicron stanno abituando i cittadini a vampate veloci di risalita dei casi. L’obiettivo resta comunque quello di rendere il virus endemico e quindi lasciarlo circolare, pur con un alto livello di guardia.

“Manterrei la mascherina al chiuso, per un livello di protezione che ha un costo minimo di impegno e perché è comunque una difesa dal contagio“, ha spiegato.

Andare verso un virus endemico non significa infatti abbassare la guarda: l’infezione ha una forte capacità di mutare e non sappiamo se la prossima mutazione potrebbe portare una maggiore patogenicità. Quello che serve per non farci trovare impreparati, ha concluso, è rafforzare la capacità di monitoraggio e sequenziamento.