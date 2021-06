Covid, quante persone possono sedersi ai tavoli di bar e ristoranti in zona gialla e bianca?

La precisazione del Ministero della Salute sul numero di persone che possono sedersi ai tavoli di bar e ristoranti in zona gialla e bianca.

Il Ministero della Salute ha voluto precisare, per quanto riguarda le riaperture delle attività di ristorazione, che il consumo al tavolo è consentito ad un massimo di 4 persone al tavolo, a meno che non siano tutti coviventi.

Bar e ristoranti: quante persone al tavolo?

Il ministero della Salute ha voluto fare una precisione importante per quanto riguarda i pranzi e le cene nei bar e nei ristoranti, che da oggi hanno aperto anche al chiuso e anche la sera, in zona gialla. Nella zona bianca bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, pub e gelaterie avevano già aperto nella giornata di ieri 31 maggio. Il ministero ha voluto precisare che in tutte le attività di ristorazione, il consumo al tavolo è permesso ad un massimo di 4 persone, a meno che non siano tutti conviventi.

La norma era già contenuta nel dpcm del 2 marzo, confermata anche il 22 aprile, con il dpcm delle riaperture ed è presente nella premessa delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali del 28 maggio. Questo limite rimane in vigore sia nelle zone bianche che in quelle gialle.

Bar e ristoranti, le norme che restano in vigore

Inizialmente, prima che il ministero decidesse di chiarire la questione, era emerso che questa regola in realtà non era più valida e che era possibile organizzare delle tavolate più numerose a pranzo e a cena, senza una soglia massima.

In realtà possono sedersi solo 4 persone ad ogni tavolo. Oltre a questa misura, resta anche l’obbligo di distanziare i tavoli e l’obbligo di indossare la mascherina, ma solo quando ci si alza dal tavolo. Il Comitato tecnico scientifico aveva consigliato di indossare la mascherina anche a tavola, se al chiuso, nei momenti in cui i clienti non stanno mangiando o bevendo. Questa richiesta, però, non è stata accolta nelle linee guida, per cui i clienti quando si siedono a tavola possono togliere la mascherina.

Bar e ristoranti: la ristorazione in zona bianca e gialla

Nella zona bianca tutti i locali possono rimanere aperti senza alcun limite di orario, sia all’aperto che al chiuso. Nella zona gialla, invece, rimane in vigore il coprifuoco alle 23. Nei bar è possibile consumare anche al banco, ma solo se si può mantenere la distanza di un metro tra i clienti. Sia nella zona bianca che nella zona gialla i gestori dei locali dovranno avere un registro dei clienti in cui inserire i dati personali.