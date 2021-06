Covid, quarantena di 5 giorni per chi arriva dalla Gran Bretagna

Roma, 18 giu. (askanews) – Quarantena obbligatoria di 5 giorni e obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza, come precauzione per la variante delta del Covid-19 che preoccupa l’Europa e continua a far salire i contagi a Londra.

Nell’ordinanza si prevede inoltre che sia consentito l’ingresso dai paesi dell’Unione Europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde e si prolungano le misure di divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka.

Intanto, continua a migliorare la situazione in Italia. Secondo il report settimanale della cabina di regia l’indice di contagio Rt nazionale resta stabile a 0,69, contro lo 0,68 precedente ma cala ancora l’indice di trasmissibilità.

Un’Italia a rischio basso con gli ospedali sono sotto la soglia critica: il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 6%. Da lunedì 21 giugno tutte le Regioni passano in zona bianca, resta in zona gialla solo la Valle d’Aosta.