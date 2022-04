Quarta dose al via in Lombardia. Chi potrà richiedere il vaccino anti Covid e come potrà farlo prenotando sulla piattaforma di Poste Italiane?

La quarta dose è al via in Lombardia per over 80 e fragili. La Regione punta a immunizzare 650 mila cittadini a partire da oggi, lunedì 11 aprile. Chi sono i destinatari? Quelli indicati dalle linee guida delle agenzie sanitarie Usa ed europea e quelli che fra pochi giorni saranno in agenda normativa anche dell’Aifa.

Quarta dose al via in Lombardia

Sono quasi 650 mila persone che comprendono le categorie degli over 80 con terza dose da almeno quattro mesi (516 mila) e dei fragili con più di 60 anni d’età (132 mila). Nello specifico ci sono indicazioni sul tipo di patologie che rendono la quarta dose consigliata: coloro che hanno patologie cardiovascolari, malattie neurologiche o respiratorie, sclerosi multipla, diabete, anemie, fibrosi cistica, talassemia e grave obesità.

Si parte con gli ospiti delle Rsa

E ad esordire, anche per non ripetere errori del passato, saranno gli ospiti delle Rsa, a cui verrà somministrato il vaccino direttamente nella struttura in cui si trovano. Per le altre categoria si tratterà invece di raggiungere gli spot di vaccinazione. I fragili andranno con ogni probabilità presso le strutture ospedaliere che li hanno in cura, mentre i “vaccinandi” per età potranno prenotarsi sul portale delle Poste e poi potranno vaccinarsi o nelle farmacie aderenti oppure negli hub.