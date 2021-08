Covid, quasi un milione di under 19 ha completato il ciclo vaccinale di due dosi

Gli ultimi dati riportati dal Governo evidenziano che quasi un milione di soggetti under 19 ha ricevuto il vaccino.

Che sia dovuto o meno alla corsa al Green Pass, il quadro sulla somministrazione del vaccino ai soggetti under-19 è a dir poco ottimista. Sono quasi un milione i soggetti di età inferiore ai 19 anni che hanno finora effettuato il vaccino.

Nello specifico nella fascia di età 16-19 anni, circa il 50% ha ricevuto la prima dose, mentre il 32,43% dei giovanissimi ha completato il ciclo completo ricevendo quindi entrambe le dosi. Rimanendo sempre nella stessa fascia, il 45,73% non si è ancora vaccinato. Infine il 54,27% ha ricevuto la dose unica.

vaccino under 19, solo il 9,02% della fascia 12-15 anni è vaccinato

Se i dati della fascia 16-19 anni illustrano un quadro che è ancora in divenire, bisogna essere più cauti sulla fascia dei giovanissimi di età tra i 12 e i 15 anni.

Solo il 9,02% si è vaccinato, mentre il 23,12% ha ricevuto il vaccino monodose o comunque ha ricevuto una dose soltanto. Il 76,88% deve ancora rivevere la prima dose. Tradotto significa che circa 3 minorenni su 4 devono ancora essere vaccinato. Si tratta di un dato che deve far riflettere soprattutto se si pensa che manca poco più di un mese al ritorno degli studenti in classe.

Vaccino under 19, Clementi: “Ho visto un atteggiamento positivo nei giovani”

A commentare questo approccio positivo dei più giovani verso il vaccino il virologo e direttore del laboratorio di microbiologia del San Raffaele di Milano Massimo Clementi che – riporta Repubblica – ha dichiarato: “Ho visto un atteggiamento molto positivo dei giovani nei confronti della vaccinazione Covid. Basti pensare agli alti tassi di adesione che hanno caratterizzato i vari open day a loro dedicati. I ragazzi credono nella scienza e riescono a essere scevri dalla cultura dei genitori quando questi in alcuni casi hanno idee diverse.

Ecco perché speravo in un pò di coraggio in più da parte delle istituzioni”.

Vaccino under 19, oltre 4 milioni di italiani devono ancora vaccinarsi

Infine rimane sempre un grosso scoglio da superare vale a dire il numero di vaccinati over 50 che devono ancora ricevere la prima dose. Stando a quanto appreso, si tratta di circa 4.3 milioni di cittadini che per un motivo o per l’altro sono rimasti lontani dagli hub vaccinali. Il tasso si alza nella fascia 40-49 anni con ben il 30,5% che deve ancora ricevere la prima dose. Non va meglio nella fascia 30-39 anni con il 36,64% di persone che non si sono per ora sottoposte alla vaccinazione.