Covid, ragazza di 23 anni morta a Prato: è una delle vittime più giovani in Toscana

Prato, ragazza di 23 anni morta di Covid

Era ricoverata da due settimane all’ospedale Santo Stefano di Prato la giovane 23enne, di origine cinese, deceduta a causa del Covid-19. A quanto emerso, la ragazza non era vaccinata contro il virus.

Fin dal suo ricovero, era apparsa grave, motivo per il quale è stata trasferita fin da subito al reparto terapia intensiva, ma nemmeno l’intubazione le ha permesso di tornare a un quadro clinico stabile.

Prato, ragazza di 23 anni morta di Covid: comunità cinese in lutto

La notizia della morte della giovane si è diffusa rapidamente nella corposa comunità cinese in città. Sul social WeChat, il più utilizzato nella Chinatown pratese, convivono il dolore per la vicenda e la paura per l’aggressività del virus.

Inoltre, sembrerebbe che il Covid abbia aggredito con maggior irruenza la comunità straniera: nelle prime fasi della pandemia, i cittadini cinesi di Prato sembravano essere colpiti in maniera minima dal contagio, ma in questi ultimi mesi sono aumentati la diffusione del Covid, i ricoveri e, nel peggiore dei casi, le morti.

Prato, ragazza di 23 anni morta di Covid: corsa al vaccino

Le persone che fanno parte della comunità cinese a Prato hanno subito iniziato a vaccinarsi dal mese scorso, quando sono partiti gli open day vaccinali negli hub del Pegaso 2 e del Pellegrinaio Novo.