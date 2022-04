Covid, record casi in Cina. A Shanghai lockdown e test di massa

Roma, 6 apr. (askanews) – La Cina ha annunciato un record di 20.000 infezioni da Covid-19 nelle ultime 24 ore, la maggior parte delle quali a Shanghai, città più grande del Paese e centro finanziario, che si sta preparando ad aprire un gigantesco ospedale da campo da 40.000 posti. La città è in lockdown da giorni e gli abitanti vengono sottoposti a test di massa. La grande maggioranza dei casi sono asintomatici, ma chiunque risulti positivo, compresi i bambini, viene messo in isolamento in centri speciali.

Il Paese dove il coronavirus venne stato rilevato per la prima volta alla fine del 2019 era riuscito fino a marzo 2021 a contenere l’epidemia con misure rigorose e la strategia zero-Covid. Ma la variante Omicron ha scombianto questa strategia e i casi giornalieri hanno superato quelli ufficiali della prima ondata epidemica a Wuhan.

Nessun nuovo decesso è stato registrato, ha detto il ministero della salute. Le ultime due morti ufficialmente annunciate nel Paese risalgono a metà marzo.