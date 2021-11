Covid, Regioni: eventuali zone gialle non valgano per i vaccinati

Roma, 16 nov. (askanews) – “Per quanto mi riguarda non chiediamo maggiori restrizioni per i non vaccinati, chiediamo che se le restrizioni ci saranno, perché una regione passa di colore, quelle restrizioni possano trovare un’applicazione inferiore oppure una non applicazione per i vaccinati”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Federica parlando dell’eventualità di proporre maggiori e restrizioni per i non vaccinati, a margine della conferenza stampa al Senato dopo un incontro coi capigruppo di maggioranza e opposizione.

“Cosa vuol dire? Non vuol dire chiudiamo per i non vaccinati, ma se c’è una chiusura generalizzata – ha proseguito Fedriga – ai vaccinati lasciamo maggiore libertà. La mia idea è che l’estensione in zona gialla non valga per i vaccinati” ha aggiunto il governatore del Fvg.