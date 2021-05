Zero morti per Covid in 24 ore nel Regno Unito. Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord non hanno più avuto vittime e vanno avanti le riaperture.

Nella giornata di ieri, 10 maggio 2021, in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord non ci sono stati morti per Covid. Ci sono state solo quattro vittime in Galles. Buone notizie dal Regno Unito, che ha avuto un calo significativo di contagi, ricoveri e decessi.

Continuano le riaperture.

Covid, Regno Unito: zero morti per Covid

Per la prima volta dopo un anno, in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord non ci sono stati morti per Covid. Il Regno Unito sembra aver quasi sconfitto la pandemia di Coronavirus, con la complicità del lungo lockdown e i vaccini anti-Covid. Il Paese è pronto a tornare alla normalità. Il livello di allerta si è abbassato dal 4 al 3 e il calo dei contagi, dei ricoveri e dei morti è davvero molto significativo.

Questo dà la possibilità al Paese di andare avanti con le riaperture, che sono state confermate, e di tornare finalmente ad abbracciarsi. Nel Regno Unito, a partire da lunedì, si potranno avere di nuovo contatti ravvicinati con familiari e amici, eliminando finalmente il distanziamento sociale.

Covid, Regno Unito: le nuove riaperture

Il premier Boris Johnson vuole andare avanti con molta calma e ha chiesto di “esercitare il buon senso“, soprattutto per le persone fragili e non ancora vaccinati.

La raccomandazione è di continuare a tenersi lontani dagli estranei nei luoghi pubblici. Il premier ha ricordato le indicazioni sugli incontri e i contatti all’aperto, che sono molto più sicuri. Tra le nuove riaperture, a partire dal 17 amggio, sarà consentito ospitare a casa un massimo di sei persone o due nuclei familiari. Riprenderà il servizio al chiuso nei bar, ristoranti e pub. Sono state alleggerite le restrizioni per gli hotel, i cinema e i luoghi pubblici per l’intrattenimento e lo sport. I matrimoni e i funerali potranno essere svolti con un massimo di 30 invitati. Il consiglio di lavorare da casa, dove possibile, continuerà ad esserci ma si potrà riniziare a viaggiare all’interno del paese.

Covid, Regno Unito: i morti calano del 96%

Nel Regno Unito la campagna vaccinale è andata e sta andando molto bene ed è arrivata a 53,4 milioni di dosi somministrate e continuano a diminuire i decessi. A certificarlo le elaborazioni settimanali dell’Ons, secondo cui i decessi registrati in Inghilterra e Galles tra gli over 50 sono stati inferiori del 96% rispetto al picco di diffusione della variante inglese a gennaio. Negli ultimi due mesi, inoltre, il totale dei morti per tutte le cause è tornato al di sotto della media dei 5 anni prima della pandemia.