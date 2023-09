Covid: reinfezioni in aumento al 39%

Milano, 8 set. (Adnkronos Salute) - Reinfezioni Covid in crescita in Italia. "La percentuale di infezioni riportate in soggetti con almeno un'infezione pregressa è in aumento e intorno al 39%" secondo l'ultimo monitoraggio settimanale a cura di Istituto superiore di sanit&...

Milano, 8 set. (Adnkronos Salute) – Reinfezioni Covid in crescita in Italia. "La percentuale di infezioni riportate in soggetti con almeno un'infezione pregressa è in aumento e intorno al 39%" secondo l'ultimo monitoraggio settimanale a cura di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, rispetto al 36% della rilevazione precedente.

Un trend che appare in linea con il nuovo scenario che vede EG.5, alias Eris, quale variante di Sars-CoV-2 prevalente in Italia (41,9%) nell'ultima flash survey diffusa dall'Iss e relativa al periodo 21-27 agosto. "Gli studi ad oggi effettuati – spiegava la relazione tecnica sui risultati dell'indagine – evidenziano che EG.5 è caratterizzata da un elevato tasso di crescita che, insieme ad una diminuita capacità neutralizzazione da parte di anticorpi verso altre varianti, giustificherebbe la sua prevalenza in diversi Paesi". Tuttavia, "ad oggi non si evidenziano rischi addizionali per la salute pubblica rispetto ai lignaggi co-circolanti".