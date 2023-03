Covid: Renzi, 'Conte innocente fino a sentenza, noi non siamo sciacalli come M5S'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Giuseppe Conte è indagato. Questo significa che è innocente fino a sentenza passata in giudicato. Lo è per la legge, lo è per noi che non siamo sciacalli come i grillini. Chi ha costruito una carriera sul giustizialismo dovrebbe stamani ch...

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Giuseppe Conte è indagato. Questo significa che è innocente fino a sentenza passata in giudicato. Lo è per la legge, lo è per noi che non siamo sciacalli come i grillini. Chi ha costruito una carriera sul giustizialismo dovrebbe stamani chiedere scusa a chi è stato insultato, diffamato, deriso. Il cittadino Conte è innocente come tutti i cittadini indagati e non condannati. I mostri sono coloro che hanno gettato fango per anni sulla vita delle persone e delle famiglie #TempoGalantuomo". Così Matteo Renzi su Fb.