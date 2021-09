(Adnkronos) – "Bravo, bravo, bravo al nostro presidente del Consiglio, bene lavorare sulla vaccinazione come sta facendo Figliuolo, molto diverso dai tempi in cui c'era Arcuri. La terza dose -ha ribadito Renzi al Tg4- si farà presumibilmente in tutto il mondo e quindi anche in Italia.

Bene la denuncia molto forte delle violenze. Il green pass ci dà libertà, non è vero che ce la toglie, il virus ci ha tolto la libertà, il green pass ce la sta restituendo".