Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Spero che il Governo cambi le regole della quarantena: se un vaccinato entra in contatto con un positivo oggi va in quarantena per 14 giorni. Follia! Chi ha il Green Pass deve essere tutelato". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Basta con le zone rosse: in zona rossa ci vada chi non è vaccinato. Chi ha gli anticorpi può andare dappertutto!", afferma tra l'altro il leader di Iv.