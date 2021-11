Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Siamo all’inizio della quarta ondata del Covid. Da mesi diciamo che bisogna conviverci. L’unico modo per conviverci – piaccia o non piaccia – è il vaccino. Bisogna, dunque, accelerare sulla terza dose. E bisogna dire che le restrizioni devono essere come in Austria: sei vaccinato? Ti muovi liberamente.

Non sei vaccinato? Vai in lockdown". Così Matteo Renzi nella enews.