Covid: Renzi, 'perché Conte ha così paura della commissione?'

Roma, 7 nov (Adnkronos) – "Oggi il Movimento 5 Stelle proverà ad affossare la Commissione Covid con la pregiudiziale al Senato. Saremo in Aula e spiegheremo perché vogliamo la verità sui soldati russi in Italia, sui ventilatori cinesi malfunzionamenti, sulle maxi provvigioni delle mascherine. Ma i grillini non erano quelli che volevano sempre la verità e la trasparenza? E allora perché Giuseppe Conte ha così paura della Commissione?". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.