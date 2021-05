Covid: Renzi, 'signori del disfattismo e pessimisti non terrorizzino più e stiano zitti'**

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Grazie ai vaccini (viva la scienza!) scendono i contagi, respira l’Italia e dal primo giugno in alcune regioni non ci sarà più il coprifuoco. Spero solo che i signori del disfattismo, i pessimisti da talk-show scelgano adesso la strada del silenzio stampa.

Non chiediamo abiure: ci accontentiamo del loro silenzio. Hanno terrorizzato gli italiani inutilmente: ci risparmino adesso la loro presenza in Tv. In nome della verità, certo. Ma soprattutto in nome del pudore". Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews.