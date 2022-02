Covid: report Altems, mortalità in calo per la prima volta dopo 3 mesi

Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) – Mortalità per Covid-19 per la prima volta in calo in Italia, questa settimana, dopo 3 mesi. E' quanto emerge dall'85esimo 'Instant report settimanale dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell'università Cattolica di Roma.

A 4 settimane dal raggiungimento del picco nell'incidenza di casi Covid, che ha fatto registrare il dato record di 1.767,5 casi ogni 100mila abitanti nella settimana tra il 12 e il 18 gennaio 2022, finalmente – si legge nel report – anche la curva della mortalità comincia scendere. Il dato si attestava a 3,7 decessi ogni 100mila abitanti nel periodo 2-8 febbraio, mentre nella settimana tra il 9 e il 15 febbraio scende a 3,0 decessi ogni 100mila abitanti.

L'analisi del gruppo di lavoro Altems, che prende in esame i dati di tutte le 21 Regioni e Province autonome, sottolinea inoltre che, rispetto alla campagna di vaccinazione anti Covid, "lo scenario risulta ancora disomogeneo tra le varie fasce di età degli over 50. Quello che si nota – spiega Cicchetti – è un incremento dell’aderenza alla campagna vaccinale che cresce con l’età". Alla luce di questi dati, il primo effetto sulla mortalità che finalmente torna a scendere dopo tante settimane di crescita continua e a 4 settimane dal raggiungimento del picco in questa quarta ondata.