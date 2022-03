Covid: report Fiaso, -6% ricoveri in ospedali pediatrici in ultimi 7 giorni

Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute)() – Torna a flettersi la curva dei ricoveri pediatrici. Il report della Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, ha registrato "un -6% nell’ultima settimana, dopo l’impennata registrata tra gli under 18 nella settimana 8-15 marzo che aveva fatto segnare un +48%".

Dei piccoli pazienti ricoverati nei 4 ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali sentinella che aderiscono alla rete Fiaso "nessuno è in terapia intensiva", precisa il report.

"La classe di età più colpita come sempre è quella fra 0 e 4 anni (54%). Circa la metà dei bambini fra 0 e 6 mesi hanno entrambi i genitori non vaccinati o la madre non vaccinata. E anche nei bambini di età superiore a 12 anni in ospedale, il 50% risulta non vaccinato", conclude il report.