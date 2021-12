Covid, Report Fiaso: a dicembre +46% ricoverati non vaccinati. Crescono i ricoveri under 18

Sempre secondo il Report degli ospedali sentinella Fiaso l’aumento dei ricoverati covid vaccinati si ferma al 19%

Covid, secondo il Report Fiaso nel mese di dicembre, l’incremento dei ricoveri di no vax si è consolidato: il numero è cresciuto del 46% mentre l’aumento dei pazienti vaccinati nello stesso periodo si è fermato al 19%.

Covid, Report Fiaso: aumento ricoveri negli ospedali sentinella

Il report degli ospedali sentinella di Fiaso – 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio italiano – restituisce un quadro piuttosto chiaro per il mese di dicembre. Un aumento delle ospedalizzazioni e un consolidamento dei ricoveri di pazienti no vax. Dal 7 dicembre al 28 dicembre il numero è infatti cresciuto del 46% mentre l’aumento dei pazienti vaccinati nello stesso periodo si è fermato al 19%.

La rilevazione è stata su un totale di 1.478 pazienti adulti e 66 pediatrici.

Covid, Report Faso: 71% pazienti non vaccinati del totale in Rianimazione

Anche per quanto riguarda le terapie intensive il quadro è piuttosto chiaro: i pazienti non vaccinati sono circa il 71% del totale dei pazienti in Rianimazione contro il 29% di vaccinati. Per quanto riguarda quest’ultimi, occorre precisare che tra i vaccinati in rianimazione l’84% aveva completato il ciclo vaccinale con 2 dosi da oltre 4 mesi e non aveva ancora eseguito la dose booster raccomandata.

Covid, Report Fiaso: crescono i pazienti sotto i 18 anni

Nei numeri diffusi dal report, colpisce l’incremento dei pazienti pediatrici. Nella settimana 21-28 dicembre crescono del 46% i pazienti sotto i 18 anni. Nessuno dei minori sopra i 5 anni era stato vaccinato con ciclo completo.

Nessun panico però: i numeri sono comunque inferiori rispetto a quelli di un anno fa, grazie alle vaccinazioni.

Lo sottolinea anche il Presidente Fiaso Giovanni Migliore:

“In questa fase occorre guardare meno al numero di tamponi positivi e di contagi e focalizzare l’attenzione sugli ospedali che danno davvero il passo dell’epidemia. Assistiamo a un incremento dei ricoveri ma di gran lunga inferiore rispetto ai numeri di un anno fa; le Aziende sanitarie e ospedaliere hanno comunque predisposto, in linea con quanto richiesto dal Ministero della Salute, piani per l’attivazione di posti letto in base all’andamento dei ricoveri”.

Il Presidente commenta poi il quadro emerso dall’ultimo report: ” I numeri ci restituiscono il quadro di una pandemia che colpisce e corre soprattutto tra i non vaccinati e che tra chi non ha la protezione del vaccino determina le più gravi conseguenze. La copertura vaccinale più elevata riduce, infatti, sia la frequenza dell’ospedalizzazione sia dell’accesso in terapia intensiva. Per questo bisogna andare ancora avanti con la campagna vaccinale e accelerare sulla somministrazione delle terze dosi che rappresentano uno scudo importante contro la malattia da Covid”.