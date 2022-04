Covid: report Gimbe, 4,2 mln non vaccinati e 2 mln senza terza dose

Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute)() – In Italia "sono 4,2 milioni le persone non vaccinate e 2 milioni senza terza dose". Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 13-19 aprile. "Al 20 aprile sono 6,89 milioni le persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, di cui 2,69 milioni temporaneamente protette in quanto guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni: le persone attualmente vaccinabili sono dunque circa 4,2 milioni", precisa la Fondazione.

Secondo i dati della Fondazione Gimbe, la "quarta dose è stata somministrata solo a 1 immunocompromesso su 10" c'è stata "una partenza in sordina (0,7%) per gli ulteriori 4,4 milioni". "Che la campagna vaccinale sia ormai al palo – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – è un dato di fatto, nonostante 4,2 milioni di persone vaccinabili con prima dose e 2 milioni con dose booster. I tassi di copertura vaccinale, infatti, nell’ultimo mese hanno registrato aumenti irrisori".