Covid: report Lincei, 28 vaccini efficaci e 12 mld dosi somministrate, risultato eccezionale

Roma, 27 giu. (Adnkronos Salute) – Attualmente nel mondo "sono stati approvati e distribuiti circa 28 diversi vaccini efficaci contro Covid-19. Di questi, fino al momento in cui si scrive sono state somministrate circa 12 miliardi di dosi, un risultato eccezionale, raggiunto in un tempo molto breve".

Lo sottolinea il rapporto sviluppato dalla Commissione Covid-19 dell'Accademia dei Lincei, presieduta dal Nobel Giorgio Parisi. Un report che analizza i risultati raggiunti e i nodi ancora da risolvere.

"Di fronte a questa varietà di progetti e alla determinazione e alla rapidità con cui sono stati portati a termine non si può non rimanere ammirati della creatività scientifica e tecnologica umana – evidenzia la Commissione – Anche se questi vari vaccini sono in un certo modo in competizione tra loro e sono contrassegnati da segreti tecnologici e industriali, la loro formulazione deriva dalla ricerca scientifica di base, che si struttura, invece, come una condivisione delle conoscenze aperta a tutti i laboratori del mondo".