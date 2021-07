Covid: Reynders, 'difficoltà Green pass temporanee e limitate'

Bruxelles, 7 lug. (Adnkronos Salute) – "Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione Europea che non emettono ancora tutti e 3 i tipi" di Green pass, cioè quelli per i vaccinati, per i guariti e per chi ha un test negativo, ma si tratta di "un fenomeno temporaneo e limitato, che rientra nel periodo di introduzione" del certificato.

Lo dice il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders, intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo.

"Continuiamo a lavorare per migliorare il sistema – aggiunge – in particolare per la verifica del certificato. Abbiamo steso linee guida per gli Stati membri, per l'uso del certificato da parte delle compagnie aeree".

In questi giorni, chi prende un aereo può trovarsi a dover esibire il risultato del tampone, come avveniva prima del primo luglio, perché ai banchi del check-in mancano i lettori ottici per il codice Qr del Green pass.