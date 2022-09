Covid, Rezza: casi in sensibile aumento. Massima prudenza

Roma, 30 set. (askanews) – “Anche questa settimana si nota un aumento del tasso di incidenza dei casi di Covid-19 del nostro Paese e l’incidenza si fissa intorno a 325 casi per 100.000 abitanti, quindi si è verificato un sensibile aumento rispetto alla settimana precedente”. Lo sottolinea il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nel consueto video settimanale a commento dei dati del monitoraggio sulla situazione epidemiologica nel Paese.

“Anche per quanto riguarda l’Rt notiamo una tendenza all’aumento e siamo ormai al limite della soglia epidemica, ovvero a 1. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva – aggiunge – è, rispettivamente, al 6% e all’1,4% quindi c’è una tendenza all’aumento dell’occupazione dei posti di area medica mentre siamo lontani da qualsiasi soglia di congestione per quanto riguarda la terapia intensiva che rimane, in termini di occupazione, stabile.

Dato l’aumento della velocità di circolazione virale, che adesso comincia ad essere abbastanza sostenuto, è importante mantenere dei comportamenti ispirati alla prudenza, le persone sanno quando utilizzare la mascherina, e soprattutto effettuare le dosi di richiamo di vaccini, e questo riguarda soprattutto le persone a rischio, al fine di evitare conseguenze più gravi della malattia”.