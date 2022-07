Covid, Rezza: casi salgono e ricoveri anche. Massima cautela

Roma, 1 lug. (askanews) – “Questa settimana continua a crescere il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese. Il tasso di incidenza si fissa intorno a 763 casi per 100.000 abitanti e anche l’Rt mostra una tendenza all’aumento, siamo ormai a 1,30 quindi ben al di sopra dell’unità. Il tasso di ospedalizzazione in area medica e in terapia intensiva è rispettivamente al 10,3 e al 2,6 per cento, quindi abbiamo una decisa crescita dell’occupazione dei posti di area medica, mentre per fortuna l’aumento in terapia intensiva e relativamente lento”.

Lo afferma nel consueto video del venerdì, il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, analizzando i dati della cabina di regia sulla situazione epidemiologica nel Paese.

“Naturalmente noi continuiamo a monitorare con molta attenzione la situazione – aggiunge – . I cittadini sanno quando utilizzare la mascherina, però è bene fare un richiamo alla cautela. Allo stesso tempo invitiamo tutti coloro che sono in condizioni di particolari fragilità e le persone più anziane ad effettuare una dose vaccinale di richiamo”.

(IMMAGINI MINISTERO SANITÀ)